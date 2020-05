Katri Raik: Keskerakond peab nüüd ise tõestama, et pole valemängija

Täheühend ERJK ei ütle Eesti inimestele tavaliselt mitte midagi, ei tädi Maalile ega paljudele teistele. See on aga kõigile selge, et keelatud ainete kasutamine spordis on lubamatu. Ja poliitikas on lubamatu keelatud annetus.

ERJK ehk Erakondade rahastamise järelvalve komisjon tegeleb just sellega, et meie erakondade ja valimisliitude raha oleks ausalt, seadusele vastaval viisil saadud.

Täiesti ootamatult jõudis eriolukorra lõppemise järgsel päeval riigikogu suurde saali Keskerakonna, Isamaa ja Konservatiivse rahvaerakonna ühine eelnõu, millega ERJK ülesanded lähevad üle riigikontrollile. Punkt.