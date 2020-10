Nädal kommentaariumis: homofoobia tänases Eestis meenutab antisemitismi keskaegses Euroopas

mets pole porgandipõld!: „Iga terve mõistusega inimene saab aru, et metsa tuleb kaitsta, kuid seda ei järgita. Kõigepealt puudutab see neid, kes raiuvad puid barbaarselt, et neid müüa ja iga minut kasumit saada. Peamine on raha saada. Need inimesed ei hooli metsade hävitamisest, mis on nüüd ülemaailmne ja-Eestiline keskkonnaprobleem.

Esmaspäevases Eesti Päevalehes ilmus endise poliitiku Kaido Kama arvamuslugu, milles autor kirjutab, et Eestis raiutakse metsa juba kaua rohkem, kui sellele juurdekasvu tuleb (" Suurt metsavalet ei saa enam kuidagi varjata” ). Üldiselt võib kommentaariumi põhjal öelda, et kommenteerijatele läheb Eesti looduse saatus väga korda.

Sel nädalal tekitasid elavat reaktsiooni teemad, mis Eesti ühiskonnas kaua päevakajalised on olnud: lageraie, hallid passid ja Helmete väljaütlemised.

tegelikult: „tundub kuidagi väga nõme see värk. Kui inimene valmistab näiteks lauanõusi , siis ka need kõik on tema omad ja tema looming. Kui ta nad maha müüb , siis saab ta nende eest raha ja hakkab uusi valmistama. Muusikute loogika järgi peaks aga iga inimene , kes tema tehtud taldrikult kuskil kõrtsus sööb mingi sendi meistrimehele annetama ja kindlasti peaks hulk ametnikke jälgima ning arvet pidama milliseid kausse, potte, taldrikuid, nuge kahvleid jne kui palju kasutati”

Mis puudutab autorikaitset, siis pole Eesti valitsused saanud varsti juba 15. aasta jooksul vastu võtta seadust, mis pakuks kompensatsiooni ka nendele autoritele, kelle teoseid kopeeritakse kaasaegsele salvestusmeediale. Ka isamaalasest riigikogulane ja punkbändi Kulo ninamees Tarmo Kruusimäe süüdistab Eesti riiki saamatuses ( „Eesti autorite mõnitamine tuleb lõpetada, “tühja kasseti tasu” ei tõsta hindu” ), kuid paljudele kommenteerijatele see mõte ei meeldi.

Taastada olukord enne massilisi lageraieid. Luua metsakoolis uuesti luua metsavahi ametiõpe. Palgata RMK-sse metsavahid, kes saaksid muu töö kõrvalt anda ka metsandusalast nõu erametsaomanikele. Peale lageraiete on ka harvendusraied, hooldusraied, sanitaarraied jne. Harvesterid tulid midagi kuskil 20 a. tagasi üldse. Nüüdseks on nad juba liiga palju kurja teinud.”

hr. Martin Helmele ja hr. Renee Kokale: „Küsimus ei ole selles, et kas tahame, et metsi absoluutselt ei majandataks vaid jäetaks üraskitele söödamaaks. Ei! Küsimus on lageraietes, massiivsete massiivide ühekorraga mahavõtmises, kus ka kasvamajäetud üliüksikud seemnepuud tuulte ja tormidega küliti langevad.

Eks ta ole: „Mets kasvab tagasi. Metsa on Eestis olnud kuni 75% tänasest vähem. Inimsel on probleem - ta ei ela pikalt et näha sirgu as oma istutatud taimi küpseks. Vähemalt, siin põhjalas kus metsajuurdekasv ei ole sedavõrd kiire kui soojemates ja niiskemates maakera piirkondades.„

Teiseks, kasvavad puud ei lase veega pinnast erodeerida, tagavad pideva õhuniiskuse taseme, jõgede ja järvede veega täitmise ning puhastavad õhku tolmust ja kahjulikest lisanditest. Lisaks on mets paljude loomaliikide looduslik elupaik. Enne kui kõik Eestimaa metsad rahaks teha tuleb ka mõelda, mis pärast olema hakkab.”

Miks räägitakse metsa kaitsmise vajadusest? Esiteks on mets meie planeedi kopsud. Tänu fotosünteesi protsessile neelavad puud atmosfääriõhust süsinikdioksiidi ja rikastavad seda hapnikuga, ilma milleta oleks elu maa peal võimatu.

.:”Teenuse eest, mida ma pole tarbinud ei pea ma ka tasuma, eks. Spotify jms kaudu kuulates saavad artistid oma lepingus ette nähtud tasu. Kui ma saan YouTube'ist kätte mõne eesti artisti video ja selle eest artist raha ei saa, pole see tõttöelda minu mure. Kui ma soovin Eesti artiste toetada, siis lähen ma kontserdile, ostan nende plaadi või t-särgi vms. Millisest otsast on see tasu loogiline? „

mmm: „veider vaadata kuidas suurest isamaalasest on saanud sotsialist: las riik võtab jõuga ühelt inimeselt raha ära ja annab teisele. mis on saanud turumajandusest, mille eest justkui omal ajal võideldi? kas ei peaks olema nii, et kui see nn autor ei ela oma loomingust ära, siis valima mingi muu tegevuse? miks peab kaasama riigi inimeste vahelistesse suhetsse?”

Kolmapäev 14.10

Mida teha hallide passidega? See probleem on varsti pea sama vana kui taasiseseisvunud Eesti riik. EPL-i arvamustoimetuse juhataja Alo Raun pakkus omalt poolt välja mõned lahendused olukorra parandamiseks ("Võitkem hallide passide südamed Eestile”). Leidus nii neid, kes soovivad jätta asja nagu on, aga kommentaariumis pakkusid kommenteerijad ka oma lahendusi.

ise venelane: „Nad ütlevad hallide passide kohta kogu aeg, et see on suur probleem. Kas valitsusel pole võimalik küsimust selgelt lahendada - anda inimestele teatud ajavahemik mis tahes kodakondsuse vastuvõtmiseks, välistades kodakondsuseta jäämise võimaluse ja uute hallide passide väljastamata jätmise?

Niikaua kui pass kehtib, pole midagi ja pärast selle aegumist pole teil vaja uut väljastada. Olgu selleks ajaks inimene kindlaks määranud, millise riigi kodanikuks ta soovib saada.

Puudub loogika selles, et Eesti Vabariik lubab passi väljastada mittekodanikule. Me ei väljasta sisserändajatele mittekodanike passe! Kõik sõltub valitsusest ja nende kasust, kuid see pole neile kasulik, nad kardavad vastuhääli.”

hallo-hallo: „Rumal eeldada, et kõik siinsed välismaalase passi omanikud soovivad eesti kodakondsust. Välismaalase pass annab Euraasia kontinendil paremad võimalused reisimiseks kui Eesti oma, avatud on Euroopa, Venamaa ja SRÜ. Sellest meie venekeelsetele piisab. Kõik ei taha Ameerikasse. Pealegi kui kellelgi juhtub ka kinnisvara olema Venemaal, siis tekitaks Eesti pass Venemaal ainult probleeme, kuna välismaalastel on seal piirangud pandud maa ja kinnisvara omamisele, kõrgemad maksud jne.”

Neljapäev 15.10