Sel nädalal oleme taas kajastanud rohkelt koroonaviirusega seotud teemasid. Pole kedagi, keda see haigus mingil kujul ei puudutaks. Reedel aga avaldasime 2020. aasta mõjukamate inimeste nimekirja. Ekspress Meedia ajakirjanikud leidsid, et sel aastal kuulub esimene koht Martin Helmele. Teisel koha sai Arkadi Popov ning kolmandal on Mart Helme. Ajakirjanikud rääkisid mõjukate sõpradega, tuttavate ja kolleegidega ning avasid lugejale nende tausta. Loe nimekirja SIIT.

Siia loosse oleme koodanud 10 lugu eelmisest nädalast, mida tasub kindlasti nädalavahetuselgi ette võtta kui nädala sees selleks mahti polnud. Head lugemist!

Kollaaž

„Perspektiivsed Eesti inimesed": nimekiri Vene välisluure kindrali laual

Moskva südalinnas Venemaa presidendi administratsiooni peahoones töötab kurikuulus ning mõjuvõimas osakond, mis vastutab mõjutustegevuse eest lähivälismaades. Ekspressi käsutuses on dokumendid, mis aitavad paljastada selle luurajatest läbi imbunud osakonna tegemisi Eestis, Lätis ja Leedus.

Foto: BACKGRID UK / Vida Press (vasakul)

Eksklusiivintervjuu Pablo Escobari pojaga: ka Forbesi edetabelite tipus olles elas mu isa enamasti peldikutes

Pärast Medellíni kartelli juhi, maailma ühe rikkama inimese ja suurima haardega narkoparuni Pablo Escobari surma põgenes tema perekond 1994. aastal Colombiast tagakiusamise hirmus Mosambiiki. Mõni aeg hiljem koliti edasi Argentinasse, kus ajapikku rajati endale uute identiteetidega teine elu. Escobari poeg Juan Pablo Escobar võttis nimeks Juan Sebastián Marroquín Santos ja lõpetas ülikooli arhitektina.

Argo Ingver

Tuhanded geenidoonorid on juba tagasiside saanud

24-aastane alati hea tervise juures olnud Berit tundis ühel päeval ootamatult teravat valu jalas. Ta kahtles probleemi tõsiduses, kuid ta pöördus siiski EMO-sse, kus tal avastati jalas tekkinud tromb. Kuna trombi avastamine nii noores eas on ebatavaline, tehti Beritile geneetiline testimine. Vastus oli üllatav.

Eestis on teisigi inimesi, kes on saanud oma terviseprobleemile tänu geeniuuringule selgituse. Aga miks võtab geenidoonorite tagasisidestamine nii kaua aega? Mis on saanud 200 000 eestlase geeniproovist?

Rauno Volmar

Eesti kõige väärtuslikuma ettevõtte juht: meil on kõik eeldused lõpetada see aasta kasumiga. Paljud seda tänavu ei suuda

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütleb intervjuus, et uuelt õlitehaselt oodatakse suuremat tootlust kui tuuleparkidelt.Taastuvenergiaelektrit võiks kümne aasta pärast salvestada vesinikuna ja kasutada seda kogu Eesti transpordisüsteemis. Riik annab ettevõttele raha ainult lähtudes investeerimisplaanidest, kinnitab Sutter. „See ei ole siin Estonian Air."

Margus Tabor Priit Simson

Margus Tabor: „Mamma oleks öelnud, et sina, sitt, sured ära, kui sa selle koroona saad!"

Eesti tuntuim hiidlane, Ugala teatri näitleja Margus Tabor (58) räägib, mida ta vanaema tänapäeva elu kohta arvaks.

Herkki Erich Merila

Marika Vaarik: füüsilise vormiga tuleks muidugi pidevalt tegeleda, aga üle ei tohi ka pingutada. Põhiline on vaimuteravus!

Marika Vaarikul (58) pole ei autot ega juhiluba. Pole suvemaja ega mugavustega korterit. Ja loomulikult pole tal ei Facebooki, Twitteri ega muid sääraseid kontosid - see on miskipärast selge ilma küsimatagi. See-eest on Marikal ta sisemine rahu.

Tiina Annamaa

Nelja lapse ema Silvia Ilves tunnistab, et ta on rahaliselt kohutavas seisus: ametlik palk on 600 eurot kuus, üür 850 eurot!

Nelja poja ema, tšellist Silvia Ilves tunnistab, et on pankroti äärel. Tema napist palgast ei piisa üürikorteri eest maksmiseks, lastele toidu ostmiseks ega muudeks vältimatuteks kuludeks.

Janelle Koel

Püüd olla ideaalne ema viis täieliku krahhini: ma ei mõistnud, kuidas saab emadusest rõõmu tunda. Lükkasin ta vankriga puude vahele ja...

"Olin kinni mõtteviisis, et pean kõike ise tegema ning ei usaldanud titat kellegi teise hoolde," ohkab Susanna Maria, kes endale pandud ootused nii kõrgeks ajas, et nende mittetäitmise valu all kokku varises.

Erakogu

Kust ta tuli? Rammumeeste maailmas lööb laineid visa hingega eesti vangivalvur

Veel paari aasta eest polnud Ervin Toots (30) rammumehesporti proovinudki. Tartu vanglas töötav vägilane keskendus toona keha ehitamisele, ehkki lavale ta ei jõudnud.

Foto: CAP/RFS/Scanpix

ARHIIV: Narko- ja maffialinnas, kus ka saatan vajab ihukaitsjat, tõusis Maradona jumalast suuremaks

Seks, narkootikumid ja jalgpall. Just nende kolme sõnaga võib kokku võtta Diego Maradona Napoli ajastu. Miks on Maradona ja Napoli suhe aga niivõrd eriline? Sisuliselt võiks just see periood anda vastuse, kes on läbi aegade parim jalgpallur. Sellest teemast rääkides on ikka mängu toodud Pele ja Maradona nimed. Tänapäeval tahetakse nende kõrvale upitada eelkõige Lionel Messit, aga ka Cristiano Ronaldot. Artikkel Deigo Maradonast ilmus Delfi Spordis eelmise aasta 5. juulil.