Loo jaoks ajakirjanikuga rääkinud Martin Helme tuttavad, sõbrad ja kolleegid iseloomustavad teda tööka, targa ja karismaatilise inimesena, aga ka parajalt kangekaelasena. „Aga kui ta hakkab aru saama, et hakkab kaotama, muutub agressiivseks," möönis loos Ivar Raig.

Samal ajal tunnistavad mitmed, et Martinil on pehmem, lõbusam ja kaastundlikum pool. Nagu mainis viimased üheksa aastat Pärnumaal tema naabriks olnud muusika- ja telemees Robert Kõrvits: "Vahetu on ta kogu aeg. Kiire mõtleja. Ei keeruta. Seltskonnalõvi. Mina tean seda Martinit, kes seal toidugalal oli ja tantsu vihtus."