Mariliis Kivimäe tunnistab, et haiguse tõttu on vintsutada saanud ka tema vaimne tervis. Suurt lohutust pakuvad talle hobused, kellega tegelemine aitab muremõtteid eemal hoida. Pildil on Mariliis Hispaaniast pärit lusitaania tõugu hobuse Jude’iga. Foto: erakogu