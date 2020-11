Perling ise on varasemalt öelnud, et end hetkel prokuröriks ei pea ning ametlikult pole ta ka ühegi erakonnaga liitunud. Tema teenistussuhe Eesti prokuratuuriga on peatatud ja palka saab Euroopa Komisjoni ja ÜRO projektist, kus nõustab Ukraina õigusriigi reforme.

Perling selgitas Delfile, et kuna ta on Euroopa Komisjoni ja ÜRO palgal, puudub tal sisulises mõttes puutumus siseriikliku prokuratuuriga. "Mingisugust õiguslikku ega eetilist konflikti ei ole," kinnitas ta.