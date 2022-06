KOLUMN | Margit Adorf: E-riik või asi... E-arve peen kirves sai lõpuks mindki kätte

Kõik ettevõtjad ilmselt teavad, et paar aastat tagasi mõtles keegi kuskil välja sellise asja, et riigiasutustele ei tohi enam saata tavalisi arveid, vaid tuleb saata e-arveid. Minust on see peen kirves siiamaani mööda läinud, olen seni vaid eemalt näinud tuttavate väikeettevõtjate ahastavaid karjeid teemal: kuidas ma saadan seda arvet?