California eestlasest politoloog: tegin veel nalja, et viimane hetk kondoome osta. Sinnapoole kisubki

Tegin kooliaasta lõpus loengul rumalat nalja, kui ütlesin, et on viimane aeg kondoome osta. Californias olukord nii hull pole, aga mujal on see moment peatselt tulemas. Veel hullem on see, et naistel on praegu veel tabletiga suht ohutu end raseduse vasta kaitsta, aga ka sellised meditsiinilised lahendused võivad mõne aasta pärast kaduda.