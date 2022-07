Läti kaitseminister kritiseeris Kaja Kallast: tema jutt NATO plaanidest polnud tõsi, muidu oleks see olnud kuritegu

Pabriks meenutas, et Kallas rääkis avalikult Balti riike puudutavatest NATO kaitseplaanidest. Kallas väitis, et plaanide kohaselt oleks lastud Venemaal need riigid 180 päevaks okupeerida, tulles neid hiljem vabastama. „Sellega ta näitas oma rahulolematust julgeolekuteemade arutelu kohta,“ ütles Pabriks.