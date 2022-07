Alguses saab ajateenistus olema vabatahtlik. Peale viieaastast üleminekuperioodi on ajateenistus kohustuslik kõikidele meestele vanuses 18–27 aastat.

„Läti ühiskond peab aktsepteerima ja teadvustama ellujäämise kõige olulisemat eeldust – mida rohkem on sõjaliselt ettevalmistatud ja väljaõpetatud elanikkonda, seda väiksem on tõenäosus, et Venemaa soovib meile kallale tungida,“ selgitas Pabriks Twitteris.