VASTULAUSE | Evelyn Höglund: Mari-Vivian Ellam ja Eesti Päevaleht tahavad naiste õiguseid demoniseerides meid „keskaega“ viia

Teenekale kasvatusteadlasele sekundeerib Isamaa oma enfant terrible Juku-Kalle Raid: „No aga see Firginia Woolf sind ei karda ongi üks kõige idiootsem grupp ever! Ma olin seal kah kunagi, hämmastavalt haigete präuade kaader!“ Too soon, Juku-Kalle? Mõistan, et „haigetelt präuadelt“ korvi saamine teeb endiselt haiget.