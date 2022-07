Peeter Volkonski: venelased on orjarahvas

Peeter Volkonski (67) nimi on eesti kultuuriajalukku kirjutatud kuldsetete tähtedega. Müütilise aura omandanud Propellerist saati aastakümneid püünel seisnud laulja ja näitlejana on ta enamasti ette keeranud sõumehe poole. Meediasõbralikku, lahtise sõna ja otsese ütlemisega Volki teab ja tunneb igaüks, eriti enda meelest. Vähem on tähelepanu saanud avarapilguline erudiit ja õpetlane, kirjanik ja tõlkija, kelle haruldane süvenemisvõime võimaldab mõne keerulise teksti juures püsida aastaid.