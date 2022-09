Tuuli Ainsaar: kus tohib elada (psüühilise erivajadusega) inimene?

Küsimus, kus tohib psüühilise erivajadusega inimene elada, on kohatu, kuid ometi peame sellest rääkima. Oleme riigina üle saamas arusaamast, mille järgi ei tohiks erivajadusega inimesi kogukonnas näha olla. Siiski tundub, et me pole päris küpsed mõistma, et igaühel meie seast on õigus võimalikult tegusale elule, kõigile rollidele inimväärses elus: töötaja, õppuri, tegusa inimese ja kogukonnaliikmena.