Natalie Mets: purjutajale ei tohiks napsu müüa. Viinapoed aga pakuvad püsikundele kaks viina korraga

Vaadates otsa linna kõige probleemsemate piirkondade statistikale, joonistus selgelt pilt - üldiselt on need alkoholipoodide ümbrused. Tean seda isiklikust kogemusest hästi, sest minu eelmine ning praegune kodu asuvad kahe poe vahetusläheduses, mis võidutsevad Põhja-Tallinna väljakutsete nimekirjas. Põhjus, miks alkopoodide ümbrustest on saanud mürarohked välikohvikud seisneb selles, et poemüüjad ei pea kinni seadusest, mis keelab joobe tunnustega inimesele alkoholi müümise.