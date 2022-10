„Praegu ma abi ei vaja. Mul on kõik korras. See pole sel aastal esimene läbiotsimine, olen sellega harjunud,“ sõnas Kuzmin. „Need läbiotsimised ei toimunud ainult Pihkvas, vaid mujalgi Venemaal. See tähendab, et käsk tuleb ülalt. Nii et see on ühe inimese juubeli [Putin 70] puhul.“