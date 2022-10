Ukrainlanna Tetjana: miks ma peaks sõja pärast muretsema? Mind aitab jumal

KÕIK ON JUMALA KÄTES: „Miks ma peaks sõja pärast muretsema?“ arutleb Tetjana. „Minu Isa, minu Jumal, on selle maailma looja ja omanik. Ta kontrollib seda merd, seda taevast, seda maad. Ja ta armastab mind nii väga, et andis mulle oma ainsa poja, et leida temaga igavik. Jeesusega olen kaitstud.“

FOTO: Kadri Kõusaar | Erakogu