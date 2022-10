PÄEVA TEEMA | Piirivalve juht: Schengeni-siseseks piirikontrolli taastamiseks põhjust pole

Alates 24. veebruarist on PPA piiril registreerinud 111 330 Ukraina kodaniku piiriületuse. Neist inimestest 60 523 ütles piiri ületades, et neil on hetkel plaan jääda Eestisse, 50 807 inimese sõnul olid nad transiidil. Tuleb aga arvestada, et kuna Schengeni alal piirikontrolli ei ole, siis ei ole võimalik kindlalt väita, kui paljud neist 60 000st Ukraina kodanikust on hiljem siiski otsustanud Eestist lahkuda.