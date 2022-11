Karl Aaron Adson: riigikogu vajab LGBTQ toetusrühma

Riigikogu valimised on kohe ukse ees ja aeg, mil parlamendis toimub sisuline töö, on lõppemas. Progressiivsetel jõududel on veel oluline viia läbi põhimõttelisi muutusi enne uusi valimisi ning täita valimislubadusi. Kaheksa aastat on möödas kooseluseaduse rakendusaktidest ja teema on niivõrd tuntud, et enam ei pea täpsustama, mis rakendusaktidega on tegu. Peale selle sõna mainimist on juba aru saada, millest räägitakse. Kui juba kooseluseadust pole suudetud finaliseerida, siis mis näidud peaksid viitama abieluvõrdsuse seadustamisele, mida nüüd toetab kolm erakonda, millest kaks on parlamendivälised?