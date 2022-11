Koerte koolitajad Maarja Tali ja Katrina Jõemaa: kuidas küla koerale, nii koer külale. Koerarünnakuid juhtub tulevikus vähem siis, kui…

Seaduse (loomakaitseseadus, asjaõigusseadus) silmis kohustub looma omaja tagama nii hoole kui vajaduste rahuldamise. Kuidas aga saame kindlad olla, et iga lemmiklooma omanik on võimeline asjatundlikke otsuseid langetama? Kuidas need teadmised ja oskused peaksid tekkima, kui üheski kooliastmes ei ole õppekavades ette nähtud baasteadmiste andmist?