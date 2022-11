JUHTKIRI | Katuseraha sillutab teed põrgusse, mitte paradiisi

Tahes tahtmata lõhnab katuseraha häälte ostmise järele, eriti enne valimisi: raha sulle, hääled mulle. See on probleemne mitmel põhjusel: jagamine ei ole läbipaistev, pole järelkontrolli ja raha vastuvõtjale jääb külge heategija märk. Tal on raske mõjuda edaspidi poliitiliselt sõltumatuna, kui tal üldse õnnestub selleks jääda. Kohati antaksegi raha enda erakonnaga seotud n-ö sõltlastele ehk jääb mulje, et käsi peseb kätt. Pealegi on sellise raha jagamine vahel juriidiliselt küsitav. Meie sõnum on lihtne: selline kartellipoliitika tuleb ära lõpetada. Juba ammu oleks tulnud.

Seekord tehti katuseraha jagamisega aga veel üks vähikäik. Nimelt eelmisel aastal oli iga rahaeraldise taga kirjas, milline riigikogulane konkreetse rahasumma eest seisab. Ent tänavu näitas avatust üles üksnes Reformierakond. Kui katuseraha jagamist lõpetada ei suudeta, siis olgu see vähemalt täiesti läbipaistev: peame nägema, kes, kellele, mida ja miks on lubanud. Konkreetne isik peab olema avalikustatud ka seetõttu, et kõik saaksid veenduda, et isik ei eraldanud raha tema endaga seotud ühingule – seda teha ei tohi.

Seega võiks igati loomulikuna kehtida riigikogus põhimõte: kui nimelist vastutajat lubaduse taga kirjas pole, siis see projekt raha ei saa. Mida teil varjata on, EKRE, Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Keskerakond?

Katuseraha jagamine olgu võimalikult läbipaistev. Riigikogu, ära lase anda katuseraha ühelegi projektile, mille juurde ei ole pandud kirja nimelist vastutajat!

Kusjuures, me oleme nõus sellega, et enamik katuseraha nimekirjas olevaid projekte vääribki rahalist tuge. Lihtsalt seda tuleb jagada ausas konkurentsis, kus võidab parim projekt, mitte see, kes saab konkreetse poliitikuga kaubale.

Lihtne ja loogiline lahendus on näiteks vabaühenduste liidu Delfis pakutu: „Vabaühenduste toetamiseks saab vahendid suunata SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, Pühakodade fondi, olümpiakomiteele, kohaliku omaalgatuse programmi või muudesse olemasolevatesse kanalitesse, kust ka ühendused ja algatused, pühakojad saaksid siis raha taotleda.“ Niimoodi võikski juba tänavu teha ja iga-aastase piinliku tsirkuse lõpetada.

Või äkki peab sõnastama sedapidi, et sõnum kohale jõuaks: kui te arvate, et kirikuga seotud organisatsioonidele rahajagamine aitab taevaväravatele lähemale, siis pigem on ikka vastupidi: amoraalse katuseraha jagamine on samm lähemale põrgule.