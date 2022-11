Kristjan Vanaselja: katuserahad on poliitilise korruptsiooni seadustatud vahend. Aivar Kokk eksib

Pole mõeldav, et meil on endiselt riigieelarves ühe või teise erakonna sildiga raha, millega saadikud käivad endale valimiste eel piirkondades toetust ostmas. Parempoolsed on veendunud, et katuserahad on sisuliselt poliitilise korruptsiooni tööriist. Ühtegi tegelikku regionaalprobleemi nendega ei lahendata, mistõttu tuleb nende jagamine lõpetada.