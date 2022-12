Saaremaal on väga selge märksõna, mis tõmbab veelahe tänapäevase tsivilisatsiooni ja piltlikult öeldes keskaja vahele – see on maa-alune kaabel. Kõikides nendes piirkondades, kus on elekter olemas ja inimväärne hakkamasaamine tagatud – Kuressaare, Orissaare ja pisut ka Leisi ümbrust – liigub „elektrimolekul“ maa all ning on ekstreemsete ilmastikuolude eest kaitstud.