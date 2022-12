Peaminister Kaja Kallas kinnitab, et on tehtud vigadest õppinud ja tegutseb selle nimel, et pärast valimisi leiduks partnereid, kellega uus valitsus teha. Ainult EKRE-ga ei näe ta end endiselt koalitsiooniläbirääkimiste laua taha istumas.

Küllap olete juba harjunud, et olete peaministrina kõiges süüdi. Kui kõht valutab, tuba on külm, tööandja laseb lahti või hambaarsti jaoks raha ei ole, siis on see teie süü. Mis tunne see on alati kõiges süüdi olla?