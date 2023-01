Karl Aaron Adson: linnad tahavad kodutuid kesklinnast tõrjuda. See on vale!

Vaenulik arhitektuur on mitmekülgne ja kummaline, demoniseeriv ning kahjulik nähtus. Vaenulik arhitektuur on käepide pinge keskel, see on kallutatud pink, kus ei saa korralikult istuda. Need on ogad tänavanurgal, vaenulik arhitektuur ehitab linna, mis on vaatamiseks, mitte puutumiseks. Linn, mida inimene, kellel on soe ja turvaline kodu, ei märkagi.