Ülikoolidiplomiga õpetaja Eestis pedagoogiks ei kõlba, aga Soomes küll. Ometi on siin õpetajate põud

Katoliku kooli direktor Liina Tamm oli nördinud. Tema on tööle võtnud inimese, kellele Tartu ülikool on andnud diplomi, millel seisab selgelt, et inimene on omandanud magistrikraadi inglise keele õpetaja erialal. Tamm rääkis, et tuleb välja, et tegelikult oleks ta pidanud taotlema ka kutse, ülikoolidiplomist ainuüksi ei piisa, et kvalifikatsioonile vastata.