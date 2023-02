KUULA | Varivalitsuse erisaade - Yana Toom: hakka või ametiühinguid vihkama!

Elanikkond vananeb. Ees näib otsekui must auk. Kuidas tagada ravi ja eakate hooldus, kui rahvas tegelikult tuleviku nimel kannatada ei taha?

„Hakka või ametiühinguid vihkama, sest Brüsselis või Frankfurdis oskavad nad ikka täieliku kaose tekitada,“ sõnab Toom poolirooniliselt, sest on just äsja kirjutanud positiivses võtmes, kuidas „üks tõhusamaid ametiühingute relvi on streik“.