Garri Kasparov: kõige olulisem on Vene impeerium lõhkuda

Kasparovi sõnul tuleks kõigile läände putkanud Vene emigrantidele teha lihtne katse: küsida, kelle oma on Krimm, kas Putini režiim on legitiimne ja Ukraina-vastane sõda kuritegelik või mitte, ning vaadata, kuidas nad viie sekundi vältel reageerivad. Need, kes vastata ei suuda, on katse läbi kukkunud.