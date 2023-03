Legendaarne muinsuskaitsja Boris Dubovik langes Estoniat kaitstes

Siit hakkaski häda pihta. Tallinna poliitikute ja Estonia eestvõttel moodustati komisjon, et asja siiski arutada. Madle Lippus selgitas, et peale muinsuskaitse on veel teisigi aspekte: vaja on arutada ka linnaruumilisi küsimusi (kas juurdeehitus elavdaks linnaruumi?) ja kultuuripoliitilisi küsimusi. Kohe puhkes tuline arutelu, kas avalikkuses kohe nn punase kastina tuntuks saanud ehitis on ilus, kole, sobiv või ebasobiv.

Asi on selles, et Estonia ooperimaja asub UNESCO maailmapärandisse arvatud Tallinna vanalinnas, lisaks on ka ooperimaja ise muinsuskaitsealune hoone ja seda ümbritsev Tammsaare park on samuti kaitse all. Muinsuskaitseameti üksmeelne otsus oli, et sellises keskkonnas asuvale ooperiteatrile ei tohi suurt kasti külge ehitada. Amet toetus oma 2021. aasta juunis avaldatud otsuses ehitismälestiste, arheoloogiapärandi ja maastikuarhitektuuri eksperdinõukogude ning ametile nõu andnud erialaekspertide arvamusele.

Sellega on Dubovik nõus. Ta on vankumatult seisnud Estonia juurdeehituse vastu ja tundub, et nüüd maksis kompromissitus talle töökoha.

Ainult muinsuskaitsjad kaebasid, et aia asemel räägitakse aiaaugust. „Mind hämmastab, et see komisjon moodustati ning nad arutavad ja valivad eskiiside põhjal juurdeehitust, kuigi muinsuskaitse ütles algusest peale, et juurdeehitus oleks UNESCO maailmapärandisse kuuluva vanalinna hävitamine. Seda ei saa teha, siin ei ole midagi arutada. Komisjonis pidi arutatama ka uue maja ehitamise võimalusi, aga juttu oli ikka ja ainult juurdeehitusest,“ ütleb Dubovik.

See vaidlus käib üle tavainimese pea, kuid esitada võib võrdluspildi. Kas on mõtet arutada, millised kardinad sobiksid uue diivaniga, kui pole selge, kas diivanit üldse saab osta?

Kui tervet maja ei jõua, teeks siis pool? Kevad 2020: riigikogu kultuurikomisjon hakkab koguma riiklikult tähtsate kultuuriehitiste ettepanekuid. August 2020: rahvusooper Estonia ja kolm toetavat organisatsiooni esitavad rahvusooperile uue maja ehitamise riiklikult tähtsa kultuuriehitise kandidaadiks. Detsember 2020: kultuurikomisjon teatab Estoniale, et uus maja on väga kallis, krunti pole valitud ja selleks et üldse midagi saada, küsigu ooper raha juurdeehituse jaoks. Mai 2021: kultuurikomisjon valib rahastatavad objektid välja, rahvusooperi uue maja taotlus ongi muutunud juurdeehituse sooviks. Juuni 2021: muinsuskaitseamet teatab, et muinsuskaitseliste väärtuste hoidmiseks ei saa Estoniale rajada teatrile vajalikus mahus juurdeehitust. August 2022: Tallinna linn ja rahvusooper Estonia moodustavad ühise komisjoni, et analüüsida nii juurdeehituse kui ka uue maja rajamise võimalusi. Jaanuar 2023: linnapea Mihhail Kõlvart Pealinna lehes: „Tuletan meelde, et tegemist on Tammsaare pargiga, mis on riikliku looduskaitse all. Rääkimata sellest, et Estonia teater asub UNESCO Tallinna vanalinna muinsuskaitse alal ja UNESCO reeglid ei luba sealse paiga muutmist. Seega peame leidma alternatiive.“ Jaanuar 2023: abilinnapea Madle Lippus Tallinna linnavolikogus: „Kuna riigikogu kultuurikomisjoni eraldatud raha on 60 miljonit eurot ja uus hoone maksaks praeguste hindade juures suurusjärgus 300 miljonit, siis hetkel keskendutakse arutamisele, kas mingil moel on võimalik sinna juurdeehitus rajada.“ Veebruar 2023: Estonia juurdeehituse vastu seisnud Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juht Boris Dubovik esitab lahkumisavalduse.

Muinsuskaitsjad tahtsid teema lõpetatuks arvata, kuid ruumipuuduses ooperiteater ei tahtnud alla anda ja soovis siiski juurdeehituse võimaluse üle arutleda, sest uue maja ehituseks pole raha kuskilt võtta, aga juurdeehituse saaks kultuurikomisjoni lubatud rahastusega valmis. Poliitikud olid nõus asja arutama: rääkida ju ikka võib, mõttes kardinate valimine ei tee ju kellelegi kurja.

Sellisel seisukohal on ka abilinnapea Lippus, kes lisab teisegi aspekti ehk vajaduse lähtuda poliitikute otsusest. „Mina ise juurdeehitust sellisel kujul ei toeta, aga me oleme olukorras, kus riik on andnud raha juurdeehituseks, mitte uueks majaks. Meie ülesanne on seda analüüsida,“ ütleb ta. Tema lähenemine on sõjaväeline: ka keelatud käsk tuleb täita.*

Dubovikul pole militaarsest distsipliinist sooja ega külma. „Mingi poliitiline komisjon ei saa otsustada muinsuskaitseseaduse üle! Kuidas saavad nad öelda, et annavad raha ainult juurdeehitusele, nii et muinsuskaitse ei loe?“ küsib ta.

„Praegu jääks mulje, et me tahamegi teha sellise juurdeehituse nagu Laigu eskiisil, ja me jätaksime endast mulje kui peata kanadest.“

Niivõrd erinevate arusaamade puhul on selge, et tööalases suhtluses võivad tekkida lahkhelid. „Madle Lippuse intervjuu, kus ta ütles, et õige oleks juurdeehitust arutada, oli minu jaoks viimane piisk. Seal ei ole midagi arutada. Juurdeehitust ei saa tulla,“ ütleb Dubovik.

Ent nüüd on kompromissitu Dubovik pensionil. Kas see tähendab, et Estonia saab juurdeehituse?