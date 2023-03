Videomänge on mänginud pea kõik noored. Pea pooled (46%) 11–16-aastastest lastest, kes videomänge mängivad, tõdesid, et on mängimise tõttu kaotanud huvi oma varasemate hobide või muu meelelahutuse vastu, selgus sotsiaalministeeriumi, hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskuse ja Kantar Emori koostöös tehtud uuringust. Umbes viiendik (22%) mängijaid on tundnud sageli, et on mängimisega liiga palju hõivatud.