Lavly Perling: Reformierakond - kus on vastutustunne? Uus valitsus peab riigi halva rahaseisu heastama

Reformierakond ei pälvinud ülekaalukat valimisvõitu mitte seetõttu, et nad lubasid maksuküüru kaotamist, tasuta lasteaiakohti või pensionitõusu. Nad said läbi erakonna ajaloo suurima toetuse seetõttu, et neid valides hääletas Eesti rahvas maha EKREIKE ja äärmuslased. Seetõttu on Reformierakonna ülesanne nüüd valitseda vastutustundlikult.