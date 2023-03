PÄEVA TEEMA | Argo Luude: häbi Eesti riigile! Hando Sutterile sülitati lihtsalt näkku

Pean tunnistama, et olen natuke üllatunud Eesti Energia lahkuvale juhatusele makstavate hüvitiste ümber tõusnud poleemikast. Sõna on võtnud mitmed nimekad tegelased peaministrini välja ning emotsioonid on olnud pehmelt öeldes reljeefsed. On siis asi nii hull?