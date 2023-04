ARVUSTUS | Püüd paremasse maailma. Kristiina Poska ja Triin Ruubel olid ERSO ees tundlikud ja põhjaniminevad

ERSO kontsertidel on alati hea meel näha pilgeni täis saale. ERSO kontserdipäev on reede ja kontserdile tulek on meeldiv punkt töönädalale, ärakäik ilusamasse maailma. Suure sümfooniaorkestri kontserdid on läbi aegade olnud midagi ajatult püsiväärtuslikku, ERSO esitleb kontserte kutsuvalt oma läbimõeldud abonementidega. Nii jõuab suure muusika sõnum kuulajani.