EPL LÄTIS | Karise riigivisiidi esimesel päeval said lätlased Rail Balticu edusammudega hiilata

Läti pealinn Riia on neil päevil uppunud sinimustvalgetesse ja punavalgepunastesse lippudesse. Kohalike elanike toimetuste kõrvalt on aeg-ajalt näha linnas sõitmas musti kõige uuema mudeli sedaane. Õhkkond on pidulik. Esimese päeva tseremoniaalsusest kõnelevatel piltidel näitavad Eesti ja Läti president eeskuju, demonstreerides, kuidas peaksid väikeriigid omavahel suhtlema: president külg külje kõrval presidendiga, eestlane lätlasega.