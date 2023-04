Rail Baltic Estonia juht: raudteest saab transpordisektori arter, mille järgi peavad teised transpordiliigid oma ärimudelid sättima

Jätkusuutlikkusest me siiski rääkima peame. See on meie tegelikkus, millest ei pääse ükski majandussektor ega ükski inimene, nimetagem seda siis rohepöördeks või millekski muuks. Otseselt või kaudselt mõjutab see muutus meid kõiki. Väljendub see siis toodete või teenuste hindades, sisendkulude kallinemises või üha suurenevates investeeringutes teadus- ja arendustegevusele.