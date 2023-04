VAATA JA KUULA | Puust ja punaseks: Kremli plaanid Eestis ning mida neist järeldada

„Balti paberid“ ja „Balti platvorm“ - mis need on? Viimastel päevadel ilmunud uurimus Eesti Päevalehes tõi päevavalgele Kremli plaanid Eestis ja mujal Ida-Euroopas. Teeme selgeks, mis on see olulisim ja mida kõigest sellest järeldada. Teemal arutlevad Delfi ja Eesti päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ning Delfi meedia uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa.