KUULA | „Valeinfo: paljastatud“ - kes panevad Nursipalule „Kremli templi“ külge?

KOOS-liikumine

„Nursipalu kaitseks“ Facebooki grupis ja selle lehel ringi vaadates on peagi näha, kuidas grupis postitavad ja kommenteerivad jõudsalt KOOS liikumise tegelased. Sellele viitavad ka nende profiilid, millelt avanevad „Free Peterson“ (Vabastage Aivo Peterson) postrid. Peterson on hetkel Kaitsepolitsei poolt kinni võetud, kahtlustatuna Vabariigi vastase suhte loomises.

Hetkel võtavad grupi nimel peamiselt sõna Julia Smoli, Sandra Sirge ja Igor Hopp, kes nimetavad ennast avaliku elu tegelasteks. Nad on teinud mitmeid videosid, kus viskavad õhku julgeid väiteid Nursipalu ja Soodla kohta, mis tegelikult tõele ei vasta.

Faktikontroll tegi ühest sellisest videost ülevaate. Video läbiv sõnum oli, et Eestil pole end vaja kellegi eest kaitsta ja seega pole ka kaitseväge vaja. „Milleks meile üldse kaitsevägi? [Oleme] väike Eesti. Gigantidega me nii kui nii sõdida ei suuda, milleks meile kaitsevägi? Kelle eest on meil vaja end kaitsta? Venemaal pole meid üldse vaja, mis meilt võtta on,“ arutles videos Julia Smoli.