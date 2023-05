JUHTKIRI | Kaja Kallas, poliitkultuuri ei saa parandada sellest teerullina üle sõites

Valitsuserakondade toetusreitingute summa on kukkunud esimese valimistejärgse nädala 57%-lt aprilli viimaseks nädalaks 49%-le. Muidugi on see märkimisväärne langus, aga teisalt: EKREIKE erakondade toetus sama palju aega pärast 2019. aasta valimisi oli 43%, sama suur kui pärast valimisi, aga ikkagi väiksem kui praegusel valitsusel.