FAKTIKONTROLL | Sotsiaalmeedias käib hirmukampaania ohtlike maavarade peatsest kaevandamisest

Faktikontroll kirjutas eelmisel nädalal fosforiidi kaevandamise kohta levivast valeinfost. Täpselt samad kasutajad levitavad uusi valeinfot sisaldavaid teooriaid, seekord seoses plaanitava tuumajaamaga. Kõige populaarsemad postitused on jõudnud kokku pea 80 000 kasutajani ja neid on jagatud 2000 korda.

Mida väidetakse?

Postitustest selgub, et „asjaosalised segavad jälgi oma fosforiidiga, kuid eesmärk on jõuda ikka tõelise kullani“, milleks pidavat olema toorium – nõrgalt radioaktiivne valge metall. Postituste autorite sõnul on toorium vajalik Eestisse plaanitava tuumajaama jaoks. „Võtame nüüd Eesti tuumajaama plaanid ja varad mida riik „uurib“, siis saame pildi kokku, et koos tuumajaamaga läheb ka kaevamiseks..tooret on ju vaja.“