Lähisuhtevägivalla ohver jäi lastest ilma. Ametnikud süüdistavad naist kahtlustatavaga koostöö mittetegemises

Kohtume 44-aastase Dianaga Tallinna naiste varjupaigas reede õhtul. Ta on silmanähtavalt väsinud. Ta on tulnud oma elukohast Soomest, sõitnud kõigepealt 60 kilomeetrit Helsingi sadamasse, ületanud Soome lahe, sõitnud Rakverre, et võtta oma aasta ja neljakuune poeg lapse isalt – seekord toimus üleandmine rahulikult – ja sõitnud siis lapsega Tallinna varjupaika, kus nad saavad rahulikult koos olla.