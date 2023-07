Andreas Kliimant: iseseisva perevägivalla ennetamise seadus aitaks lähisuhtevägivalda ennetada ja tõkestada

Tunnetus, et lähisuhtevägivalda puudutavate kriminaalmenetluste vähenemine tähendab ka seda, et probleemi ühiskonnas väheneks, ei pea paika. Kuriteoni jõudmine on vaid osa probleemist, sest pinna all võib vaimne vägivald edasi kesta ja abivajaja aina sügavamasse auku sattuda. Mida teha, et lähisuhtevägivalla probleemiga kokku puutuvate asutuste koostöö toimiks ning ohvrid saaks kohest ja õiglast abi?