NÄDALA NÄGU | Mihkel Mutt: mida patta panna?

Toiduainete hinnad kerkivad. Kuidas valmistada perele tervislikku ja maitsvat toitu, ühtlasi olla chill? Maailma kulinaarias levib trend cuiseezing või lihtsalt witch cuisine ehk nõiakokkamine. Selle algmed on Põhja-Ameerika põlisrahvastel nime all áńtʼį́į́hii ch'iyáán. Kokk püüab maskeerida, millest toit on tehtud, ja maitsjad püüavad seda ära arvata. Eesti selle ala grand old man on Marmor Maakaru.