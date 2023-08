Kas mäletate, kuidas 2019. aasta aprillist kuni 2021. jaanuari lõpuni oli Eesti maine Reformierakonnale eriti oluline, A ja O, millest pidid lähtuma kõik kõiges? Aastal 2023 on meil aga olukord, kus Eesti Vabariigi presidendi institutsioon ja selle usaldusväärsus on tõsise, kuid veel täiesti selgusetu ning tõendamata rünnaku all.