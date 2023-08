SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Vene miljardärid vahetavad Venemaa hukkamõistu sanktsioonidest pääsemise vastu

Ukraina luure andmetel on uuenenud ka Venemaa propaganda „käsiraamat“ ning käsilolevad narratiivid on „Ukrainas on massiline mobilisatsioon“, „välispartnerid on pettunud“, „Ukraina pealetung on ebaõnnestunud,“ „Ukrainas on totaalne korruptsioon“ ja „elu on okupeeritud territooriumidel suurepärane“.