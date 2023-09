JUHTKIRI | Vähem tööd ja siiski ka rohkem palka, nõnda väheneb õpetajapuudus

Reedel rääkis haridus- ja teadusminister Kristina Kallas Eesti Päevalehe online-intervjuus, et näha on noorte suurenenud huvi õpetajaameti vastu. Nii on, kuid nagu esmaspäevasest lehest lugeda saate („Suur koormus ja väike palk peletavad noored pedagoogid koolist mõne aasta jooksul“), annab see kõigest õrna lootuskiire, et katastroofilist õpetajate puudust õnnestub pikapeale siiski ära hoida.