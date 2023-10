Enn Kerner: Eesti vajab mõtlevaid matemaatikuid, mitte eksamiteks treenimist

Uue kooliaasta alguses on õige aeg vaadata tulevikku ja hinnata, milline on õppeainete sidusus, et kasvatada Eestile hinnatud spetsialiste ja teadlasi. Eesti töötleva tööstuse ekspordivõimekuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja oluliselt suurendada tegevinseneride hulka, kes siseneksid tööturule juba homme.