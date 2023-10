Tuuli Jõesaar: kui üksi ei jaksa generaatorit osta, võtke naabritega mitme peale

Üldiselt polnud viga. Maja on mul hästi soojustatud ja kuigi maaküttepump viskas jalad seinale, kui vool kadus, siis oli eeldada, et maja püsib soe, kui ahjuga natuke tagant aidata. Mul on majas alles üks ahi ja sellele siis läksimegi kohe puid tooma. Lihtsam on sooja hoida, kui lasta majal maha jahtuda ja siis üles kütta.

Sedasi olid asjad klaarid pesuvee ja joogiveega. Järgmine mure oli, vabandage väljendust, kemmerg. Nimelt on ka reoveesüsteemis pump, mis saaki suunab ja ka see ei tööta elektriga. See tähendab, et ummistused on kerged tekkima. Perekond sai karmid käsud nõudepesuvesi jmt õue visata ja kui vaprus lubab, siis ka õues põõsa all pissil käia (muidugi allatuult). WC kasutamine oli lubatud lastele ja paksema häda puhul, selle allaloputamiseks seisis WC-s suur oranž ämber kaevuvee ja kannuga.