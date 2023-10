Brüsselis töötavat Vene tippdiplomaati kahtlustatakse luuramises. Euroopa Liit teda välja ei saada

Eesti Päevaleht koos partneritega – Belgia ajaleht De Tijd, Rootsi leht Expressen, Saksamaa väljaanne Spiegel, Leedu rahvusringhääling LRT, Poola väljaanne Frontstory.pl, vsquare.org ja Dossier Center – on mitmeid kuid uurinud Euroopas diplomaatilise kattevarju all töötavaid Vene luurajaid. Üks, kes meie sõelale jäi, on just nimelt 48-aastane Logvinov.