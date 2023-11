VENE MEEDIA PÄEVIK | Kreml ja Ukrainas tuntud hääled räägivad järsku rahust. Mis neid seob?

Ülalnimetatud küsitluses oli Levada küsimus hüpoteetilisest rahust Ukrainaga sõnastatud järgmiselt: „Kui sel nädalal otsustaks president Vladimir Putin lõpetada sõjalise konflikti Ukrainaga, kas toetaksite seda otsust?“ No ja millist tulemust küll ootasid Vene sotsioloogid riigis, kus igasugune kehtiva võimu ja eriti Putiniga mittenõustumine võib vangi viia? Hämmastav, et tulemus ei olnud sajaprotsendiline. Ilmselt arvasid autorid, et see oleks juba täiesti naljakas, ning joonistasid 70%.