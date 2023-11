„Need sadistid tapsid mu imeilusa tüdruku!“ Hamasi röövitud Shani Louki isa jagab oma kurbust

Videost, kust on näha, kuidas relvastatud Hamasi võitlejad veavad oma kastiautos Re’imi muusikafestivalil murtud jalaga verist tüdrukut, samal ajal skandeerides „Allahu Akbar!“ (jumal on suurim – toim), on alates 7. oktoobri terrorirünnakust kujunenud üks Hamasi jõhkruse sümboleid. Eelmisel nädalal kinnitas perekond Shani surma. Enne seda olid Shani lähedased valmis haarama vähimastki õlekõrrest ja lootsid lõpuni, et nende tütar on elus.