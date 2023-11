KUULA | Massiivne valeinfo-skeem Facebookis petab eestlastelt raha välja

„Märkasime, kuidas juuni alguses tekkisid Facebooki veidrad reklaamid, millest hakkasin kuvatõmmiseid tegema ja neid koguma, et aru saada, kas neist tekib mingisugune muster,“ selgitas Vunš. „Ja tekkiski!“

Eesti Päevaleht avaldas juba juunis kaks faktikontrolli artiklit petureklaamidest, ent peagi oli selge, et tegu on süsteemaatilise ja massiivse reklaamilainega. Eesti Ekspressi andmeanalüüsist selgub, et juuni keskpaigast alanud laine käigus on eestlasi pommitatud vähemalt 583 erineva võltsreklaamiga. Eestikeelseid reklaame on tänaseks nähtud ligi 2,5 miljonit korda. Uurimisest selgus, et reklaame ostab sisse kuritegelik võrgustik, kelle käsutuses on terve armee häkitud, omastatud ja võltsitud kontosid.

Vunši sõnul on skeem niivõrd mitmekihiline, et kui ohver on raha kaotanud, pole suurt lootust seda enam tagasi saada. „Politsei selgitas, kuidas nad ei saa palju teha, sest skeem on väga hästi läbi mõeldud ja jälgi vähe maha jäetud.“

Kuid kuidas see skeem ikkagi toimib, kes on petturite sihtmärgiks ja kuidas end paremini ohvristaatusest säästa? Sellest on lähemalt juttu „Valeinfo: paljastatud!“ taskuhäälingus, mis on saadaval Delfi Taskus, Spotifys ja Apple Podcastides.